İzmit Belediyesi, 23-29 Eylül Demiryolu Haftası kapsamında İzmit Tren Garı’na ziyarette bulunarak çalışanların haftalarını kutladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, özel gün ve haftalarda mesleğini icra eden emekçileri unutmuyor. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülşah Çubuklu, 23-29 Eylül Demiryolu Haftası kapsamında İzmit Tren Garı Müdürü Ömer Faruk‘u ziyaret etti. Gülşah Çubuklu, gar çalışanlarının haftalarını kutlayarak çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Tarihten bu yana demiryollarının öneminin vurgulandığı ziyarette konuşan Gülşah Çubuklu, “İzmit Tren Garı’mız tarihten bu yana şehrimiz ve ülkemiz için büyük önem taşıyor. Cumhuriyet’in ilanının ilk fitilinin ateşlendiği şehrimizde, Kurtuluş Savaşında da büyük önem taşıyan İzmit Garı, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere önemli devlet adamlarını ağırlamıştır. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in de şehrimizin sembollerinden biri olarak gördüğü garımız bizim için her zaman öncelikli olacak” dedi. Tren Garı Müdürü Ömer Faruk, ziyaretleri nedeniyle Çubuklu ve ekibine teşekkür etti.