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Genç sporcular hedeflerinin İzmit’e madalya ile dönmek olduğunu söyledi.

6-7-8 Aralık tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan müsabakalarda İzmit Belediyesi adına 3 sporcu katılacak.

Bu kapsamda İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarına katılacak.

İzmit Belediyespor, Türkiye Yüzme Federasyonunun düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında Kocaeli'ni temsil edecek. KOCAELİ (İGFA) - Spor ve sporcu dostu İzmit Belediyesi, birçok branşta faaliyet göstermeye devam ediyor.

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