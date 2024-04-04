Kocaeli'de İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün olduğu gibi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde de sokaktaki dostlarımızı unutmadıKOCAELİ (İGFA) - Hayvan dostu İzmit Belediyesi, her gün olduğu gibi 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde sokaktaki dostlarımızı unutmadı. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaktaki hayvanları besleme programına 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde de devam etti.

Hayvansever vatandaşların da yardımı ile kentin dört bir yanında mama dağıtan ekiplerin çalışmaları devam edecek. Hayvansever vatandaşlar da böyle bir günde sokaktaki dostlarımızı unutmadığı için Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti.