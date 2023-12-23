Balıkesir Büyükşehir'den El Emeği Ürünleri Fuarı Balıkesir Büyükşehir'den El Emeği Ürünleri Fuarı

Eğitimde fırsat eşitliği sunarak gençleri geleceğe hazırlayan Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Akademi, 2024 Eğitim Öğretim yılı için kurum kabul sınavı yapacak.KOCAELİ (İGFA) - Üniversiteye hazırlanan gençler 9 Şubat 2024 tarihine kadar https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu adresinden başvuru yapabilecek

İzmit Belediyesi Çınar Akademi, eğitimde fırsat eşitliği anlayışı çerçevesinde gençleri üniversite sınavına hazırlıyor. Birçok öğrenciyi Türkiye’nin en iyi üniversitesine yerleştiren Çınar Akademi, 2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı için kurum kabul sınavı gerçekleştirecek. Uzman eğitim kadrosu ile ücretsiz kaynak kitap desteğinin sağlandığı Çınar Akademi, yeni dönem öğrencilerini bekliyor. 

SINAVLAR 10-11 ŞUBAT’TA

2024-2025 Eğitim Öğretim yılında 11 ve 12. Sınıf olacak öğrenciler, 9 Şubat 2024 tarihine kadar https://cinarakademi.izmit.bel.tr/On-Kayit-Formu adresinden başvurularını yapabilecek. Toplam 4 oturumdan oluşacak olan sınav 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde Çınar Akademi’de gerçekleşecek.