İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında kurulan ve İzmit’in geleceği için söz sahibi olmak isteyen çocukların yer aldığı Çocuk Meclisi ilk genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurulda Çocuk Meclisi Başkanı İlayda Aladağ seçildiKOCAELİ (İGFA) - Çocuk dostu İzmit Belediyesi ve İzmit Kent Konseyi ortaklığında, İzmit’te ikamet eden 7–14 yaş arası çocuklardan oluşan İzmit Çocuk Meclisi, ilk genel kurulunu İzmit Belediyesi Meclis Salonunda yaptı.

Çocuk Meclisi üyelerinin yaptıkları açık oylama ile Divan Kurulu Başkanı Işıl Çetinkaya, Divan Katipleri ise Elif Rana Koç ve Hamza Kurtuldu seçildi. Çocuk Meclisi başkanlığı için ise 16 üye aday olurken yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Başkanı İlayda Aladağ, Başkan Yardımcısı Doğay Ali Gümal, Yürütme Kurulu Üyeleri ise Tuana Ördem ve Emir Kurhan oldu.

İzmit Çocuk Meclisi Genel Kuruluna, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yıldız Öztan Ulusoy ile Dr. Fevziye Dolunay Cuğ, İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfi Bodur, İzmit Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmit Şube Başkanı Meral Dönmez, İzmit Kent Konseyi Emekli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Hüseyin Korkusuz, Kocaeli Öğrenci ve Veli Derneği Başkanı Ayşe Irmak, KOÜ Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencileri ve veliler katıldı.