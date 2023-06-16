Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında, İzmit Dağköy’de kadın çiftçilerin organik olarak yetiştirdiği bezelye türü arakanın hasadı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir ve refah düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik alt yapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla kadın ve genç çiftçilere yönelik, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesini hayata geçirdi.

Proje doğrultusunda yüzde 75 hibeli tarımsal destek verilen İzmit Dağköy’de kadın çiftçilerin organik olarak yetiştirdiği bezelye türü arakanın ilk hasadı yapıldı. Şenlik havasındaki etkinliklerde bezelye ayıklama yarışması düzenlendi, toplanan bezelyelerden yapılan yemek davetlilere ikram edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği çok sayıda projeyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Üreticilere tamamı hibe mazot, yüzde 50 hibe yem bitkisi tohum, gübre, meyve fidesi, modern sera ve tarımsal ekipman başta olmak üzere çok sayıda destek veren Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin her zaman yanında oluyor.

KADIN, GENÇ VE ENGELLİ AĞIRLIKLI

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen, kadın, engelli ve genç çiftçilere öncelik verilen, “Fikir Sizden, Destek Bizden” projesi kapsamında, Kocaeli’de çiftçilik, arıcılık ve hayvancılık faaliyetinde bulunan kooperatiflerin sunduğu projeler değerlendirmeye alınmış, Kadının Eli Kooperatifi, Dr. Sumru Müstecaplıoğlu Halıdere Kadın Girişim Kooperatifi, Nüzhetiye ve Çevre Köyleri Kalkınma Kooperatifi, Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi, Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Çalca Köyü Kadın Kooperatifi ve Doğal Yaşam Tarım ve Hayvancılık Üretim Kooperatifi yüzde 75 hibeli destek almaya hak kazanmıştı. Kooperatiflere, anahtar teslimi modern sera kurulumu, tohum, fide, gübre, alet ve ekipman desteği sağlandı. Bu doğrultuda, çoğunluğu kadınlardan oluşan İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin organik olarak yetiştirdiği bezelye türü arakanın hasadı yapıldı. Şenlik havasında geçen pograma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Dağköy Mahalle Muhtarı Özcan Özmüş, İzmit Dağköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necla Sarı Akyazı, çevre mahallelerin muhtarları, tarım kooperatiflerinin başkanları ve çiftçiler katıldı.