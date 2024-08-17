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İzmit Belediyesi 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. Yıldönümünde hayatlarını kaybeden vatandaşların anısına helva dağıtımı gerçekleştirdi KOCAELİ (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 25. Yıldönümünde İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, depremde hayatlarını kaybedenlerin anısına helva ikramında bulundu. 17 Ağustos deprem şehitlerini anmak amacı ile gerçekleştirilen helva dağıtımı Fevziye Camii’nde Cuma namazı sonrasında yapıldı. Helva dağıtım programına İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve Meslek Odası ve Sendika Masası Sorumlusu Cem Serhat Dayanç katıldı.

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