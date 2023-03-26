Adıyaman’ın Tut İlçesinde yaraları sarmaya devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, ilçede yeni bir güvenli alan oluşturduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ekipleri depremin ardından sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesindeki çalışmalarına olumsuz hava şartlarına rağmen aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, Tut ilçesinin olası tehlikelere karşı önemli ihtiyaçlarından biri olan afet toplanma alanı için çalışmalara başladı.

İzmit Belediyesi ekipleri olumsuz hava şartlarına rağmen Tut Reşadiye Mahallesi’nde vatandaşların acil afet durumlarında kullanabileceği alanda stabilize malzeme serim çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanması ardından Tut'ta vatandaşların afet anında kullanabilecekleri acil toplanma alanı oluşturuldu.