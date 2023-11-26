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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyleri sosyal yaşamın içerisinde tutacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yoğun bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylere yönelik yatırımlarından biri olan İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar son sürat devam ediyor. Engelli bireylerin sanattan spora, eğitimden eğlenceye kadar her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacağı merkez, adına uygun bir şekilde tüm engel grupları düşünülerek tamamen ‘Engelsiz’ bir bina olarak inşa ediliyor. Büyükşehir bu projeyle engelli bireylerin ve kendilerine bakmakla yükümlü aile üyelerinin sosyal hayata aktif katılmalarını amaçlıyor. Ailelerin özel çocuklarını güvenle teslim edebileceği merkezde yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, işin ilerleme oranında yüzde 50 seviyesine ulaştı.

“İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi Yapım İşinde” H bloğun tuğla duvar imalatları tamamlandı.

F blokta tuğla duvar imalatına devam eden ekipler, A blokta +0.30 kotu tabliye kalıp kurulumu ile demir donatı montajını tamamlayıp beton dökme işlemine geçti. B blokta temel kazısı ve dolgu çalışmalarını tamamladıktan sonra grobetonunu döken ekipler, temel altı yalıtım imalatını tamamladı. Koruma betonunu döken ve temel demir donatı montajına başlayan ekipler, C blokta ise temel kazısı ve dolgu çalışmalarını bitirdi. D blokta +0.30 ; +4.30 kotları arası kolon ve perdelerin betonunu döken ekipler şuan +4.30 kotu tabliye kalıbı kurulumuna devam ediliyor.

PROJE TÜM ENGELLİ BİREYLERE UYGUN

Vinsan Kampüsü içinde inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9.609 metrekare alan üzerinde 6.176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İş kapsamında 913 m2 olan bodrum katta sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5.264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü.

Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, wc-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 adet avlu ve bir adet çocuk oyun alanı bulunuyor.