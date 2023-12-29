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İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uyguladığı geri dönüşüm çalışmalarıyla 2023 yılında da hem çevre kirliliğinin önüne geçti hem de ekonomiye katkı sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarıyla İzmit’te yeni bir dönem başlattı. Geri dönüşüm konusunda Türkiye’nin önde gelen belediyelerinden olan İzmit Belediyesi, 2023 yılında da birçok örnek çalışmaya imza attı.

2023 yılında 3 bin 260 ton ambalaj atığı toplayarak ekonomiye kazandırarak; 38 bin 760 ağacın kesilmesi önlendi. Ayrıca bu atıkların çöp depolama alanlarına gönderilmesi engellendi ve iklim değişikliğinin zararlarının azaltılmasına katkı sunuldu.

AGİD TARAFINDAN İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

İzmit’e kurulan 150 adet cam kumbarasından bu yıl 400 ton cam atığı toplandı ve 40 bin litre petrol tasarrufu sağlandı. 19 bin kg elektronik atık geri dönüşümü ile tonlarca hammaddenin ithal edilmesi engellendi. İzmit Belediyesi, AGİD tarafından 102 belediye arasında düzenlenen elektronik atık toplama yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

İzmit’te yaşayan SMA hastası çocuklar için elektronik atık toplama destek kampanyasına katılan İzmit Belediyesi, yaklaşık 10 ton elektronik atık topladı. 350 noktaya konulan tekstil kumbaralarıyla 271 ton tekstil atığı toplandı ve tekstil üretiminde harcanan tonlarca suyun kurtarılması ve enerji tasarrufu sağlandı.

Hane ve okullardan, iş yerlerinden bitkisel atık yağlar düzenli olarak toplandı, atık yağ çıkaran iş yerlerini denetlendi. Ayrıca hane ve okullardan 4 bin 128 litre atık yağ toplandı. Bu sayede 4 milyon 128 bin litre suyun kirlenmesi önlendi. Toplanan atık yağların bio-dizele dönüştürülmesiyle tonlarca litre petrol tasarrufu sağlandı.

44 TON ATIK LASTİK TOPLANDI

Toplanan 2 bin 509 kg. atık pilin doğaya karışması engellenirken, 501 bin 800 metreküp toprağın ve 100 milyar 360 milyon litre suyun zehirlenmesi engellendi. Ömrünü tamamlamış lastiklerin çevre kirliliğine yol açmaması için ömrünü tamamlamış 44 ton lastik toplandı.

Eczanelere dağıtılan atık toplama ilaç kutularından bin 500 kg atık ilaç toplanarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf sağlandı. Çocukları geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla okullardan toplanan atıklar karşılığında 430 paket A4 fotokopi kağıdı, 3 yazıcı, 9 adet güneş enerjili sokak aydınlatma ve çok sayıda sarf malzeme verildi.

Sayısı 8’e ulaşan Çocuk Ödül Marketlerden yaklaşık 60 bin kg atık toplanarak geri dönüşümleri sağlandı. Toplanan atıklar karşılığında çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Çınar Kart uygulamasıyla da atık getiren vatandaşların kartlarına puanları yüklendi.