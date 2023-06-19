2022 yılında geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla "Küçük Ev Aletleri" kategorisinde 102 belediyeyi geride bırakan İzmit Belediyesi AGİD tarafından ödüle layık görüldü.KOCAELİ (İGFA) - 2022 yılında hane, işyeri ve kamu kurum kuruluşlarından 16 bin 700 kilogram elektronik atığı ülke ekonomisine kazandıran İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) tarafından ödüle layık görüldü.

6 belediyenin ödül aldığı yarışmada 2022 yılında topladıkları e-atık miktarları ile e-atık yönetim sistemine en yüksek katkıyı sağlayan ve "Elektrikli ve Elektronik Atık Yönetiminde Fark Yaratan Belediyeler" kategorisinde diğer belediyelere de örnek olan İzmit Belediyesi AGİD’in ticari işletmesi tarafından ‘Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde geçen sene olduğu gibi bu sene de 102 belediye arasından topladığı 16 bin 700 kilogram atıkla en çok fark yaratan ikinci belediye oldu.