Çevre kirliliğinin önlenmesi ve geri dönüşüm projelerinde birçok başarıya imza atan İzmit Belediyesi, atık toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerine hızla devam ediyor. İzmit, geri dönüşüm kampanyası ile SMA’lı çocuklara umut olacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek SMA’lı çocuklara umut olacak.

Exitcom Recycling ile birlikte yürütülecek kampanya kapsamında 1 Ağustos – 30 Kasım tarihleri arasında toplanacak elektronik atıklardan elde edilecek gelir SMA hastası çocuklar için ayrılacak

30 KASIM’A KADAR

Toplanan ve değerlendirilen atıkların büyük bir kısmını elektronik atıklar oluşturuyor. Yılda ortalama 20 ton elektronik atık toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü de geri dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bu kez SMA hastası çocuklara umut olmaya hazırlanıyor.

İzmit Belediyesi kampanya kapsamında ilgili tarihler arasında tüm kamu kurumlarından, okullardan, hastanelerden, sanayi tesislerinden, AVM’lerden, iş yerlerinden, üniversiteden ve tüm atık toplama noktalarında toplanacak elektronik atıkları diğer atıklardan ayrı olarak değerlendirecek.

Bu atıklardan elde edilecek olan gelir ilçe sınırları içerisinde bulunan SMA hastası çocuklara ulaştırılacak.

İzmit Belediyesi bu kampanya ile hem çocuklara maddi destekte bulunmayı hem de çocukların sesi olmayı hedefliyor.