İzmit Belediyesi Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneğini Sarısu Gençlik Kampında ağırladı. Misafirler Sarısu’da kaliteli zaman geçirirken, güzel anılar biriktirdiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi kentimizde faaliyet gösteren dernek ve STK’ları Sarısu Gençlik Kampı, son olarak Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Sarısu’da konuk etti.

2 gece 3 gün ağırlanan dernek üyeleri ve aileleri, kendilerine kamp imkanı sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çalışma arkadaşlarına teşekkürler ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği üyeleri kamp programı kapsamında gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Görme Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Dursun Karaman programa dair yaptığı açıklamada, “Dernek olarak 3 gündür Sarısu Gençlik Kampında ağırlanıyoruz. Yeşillikler içerisinde çok güzel bir ortamdayız. Çevrede yürüyüş yaptık, akşamları sohbet ettik, dans ettik, güzel vakit geçirdik. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir. Burada bu kısa süre içerisinde bile moralimiz düzeldi. İzmit Belediyesine bize sağladığı bu ortamdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.