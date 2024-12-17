Kocaeli İzmit Belediyesi, İstanbullu sanatçılar Mesut Şenol ve Filiz Civaner’i ağırlayarak kültür ve sanatın konuşulduğu buluşmaya ev sahipliği yaptıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, gazeteci, yazar ve çevirmen Mesut Şenol ile şair, öykü yazarı ve ressam Filiz Civaner’i ağırladı. Misafieleri Meclis Üyesi ve Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, SARBAŞ ve BEKAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve ‘Fatma Abla’ kitabının yazarı Ömer Akın ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk’ün karşıladı. Sanatçılar, Tarihi Kapanca Sokak’ta İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen önemli kültürel alanları ziyaret etti.

KÜLTÜR-SANAT ÜZERİNE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Program kapsamında Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi, Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi, Şehr-i İzmit Kafe ve Sanat Akademisi gezildi. Ziyaret sırasında ulusal ve uluslararası kültür-sanat projeleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Sanatçılar, İzmit Belediyesinin sanata ve kültüre olan desteğini takdir ederek, bu değerli çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşması için iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.