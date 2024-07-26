Kocaeli Büyükşehir’in katkılarıyla yapımı tamamlanan ve estetik görüntüsüyle vatandaşların beğenisini kazanan İzmit Kaynarca Cuma Camii ibadete açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ve hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan İzmit Kaynarca Cuma Cami ibadete açıldı. Estetik açıdan güzel bir görünümde yapılan camide vatandaşlar huzur için ibadetlerini yapıyor. Büyükşehir, kırsal mahalleler başta olmak üzere ibadethanelerin bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor, yeni yapılan camilere malzeme desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda eski ve kullanılmayan caminin yerine İzmit Kaynarca Mahallesi’nde estetik görüntüsüyle vatandaşların beğenisini kazanan güzel bir cami inşa edildi.

BÜYÜKŞEHİR MALZEME DESTEĞİ VERDİ Büyükşehir Belediyesi’nin ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan cami 150 metrekare namaz kılma alanına sahip. Camide üst katıyla birlikte aynı anda 200 kişi ibadet edebilecek. Özellikle vatandaşlar cuma namazlarını rahat bir şekilde kılabilecek. Caminin yapımına hazır beton, demir, çelik konstrüksiyon çatı malzemesi, tuğla, kum, çimento, boya, pencere ve kapı desteği sağlayan Büyükşehir, dış cephe kaplamasını da yaparak güzel bir eser kazandırdı. Caminin inşaat işçiliği ise hayırsever Hasan Ayçiçek tarafından karşılandı.

MUHTAR SEVİLMİŞ’TEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

İzmit Kaynarca Mahalle Muhtarı Necmi Sevilmiş, mahallenin estetik bir camiye kavuştuğunu ve vatandaşların huşu içinde ibadet edebileceklerinden dolayı memnun olduklarını belirterek, “Camimizin yapımında yüzde 80 oranında destek sağlayan Tahir Büyükakın Başkanımıza, hayırsever amcamız Hasan Ayçiçek’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

CAMİ CEMAATİ MEMNUN Cami cemaatinden Kadir Ayçiçek, Büyükşehir’in desteğiyle yapılan camileri için, “Eski camimiz zamanla yıprandı, depremde de hasar görmüştü. Muhtarımız ve dernek görevlilerimiz, yeni yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyemize müracaat etti. Büyükşehir’in katkılarıyla eski caminin yerine çok güzel bir cami yapıldı. İnşallah huzur içinde ibadetlerimizi yapacağız. Tahir Büyükakın başkanımıza minnettarız, teşekkür ederiz. Bizleri bu güzel eserde yalnız bırakmadı” dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR CAMİ OLDU”

Cami cemaatlerinden Nihat Uysal ise, “Köyümüze yakışan çok güzel bir cami kazandırıldı. İbadetlerimizi gönül rahatlığıyla büyük bir coşkuyla yapıyoruz. Caminin yapımında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük katkıları oldu. Tahir Büyükakın başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah, kendisinden razı olsun” derken, cami cemaatinden Ahmet Yılmaz da, “Zamanla yıpranan ve depremler gören eski camiye tadilat yapıldı ama bu daha uzun süre gitmedi. Cami kullanılmaz oldu. Muhtarımızın ve cami derneğimizin gayretleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin büyük katkıları, halkımızın da fedakârlığı ile bu cami tamamlandı, ibadete açıldı. Bu eserleri ve camileri yapmak Müslümanların görevidir. Allah kabul etsin. Tahir başkanımıza Allah hayırlı uzun ömürler versin, başarılarını daim etsin” şeklinde konuştu.

“EZANIMIZ SUSMASIN, BAYRAĞIMIZ İNMESİN”

Köy sakinlerinden Davut Güleç ise, “Camilerimiz tarihimizden bu yana Müslümanlığın Türklüğün sembolüdür. Ezanımız susmasın, bayrağımız inmesin anlayışı olan camiler bize ecdadımızdan, inancımızdan mirastır. Yeni camimiz çok güzel oldu. Camimiz yol üzerinde olduğu için çok insan buradan geçerken namazını kılma imkânına kavuşuyor. Tahir Büyükakın Başkanımıza, muhtarımıza, derneğimize ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızdan Allah razı olsun. Bugüne kadar Kocaeli halkına büyük hizmetleri oldu. Bundan sonra da hizmetlerin artarak devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.