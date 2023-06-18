Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in kırsal mahallelerinde yapılan üstyapı çalışmaları sayesinde kırsal mahallelerinin yolları şehir merkezini aratmıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in kırsal mahallelerinde yol konforunu arttırmaya devam ediyor.

Köy yollarında yol konforunu arttırmak için üstyapı çalışmaları yapan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların kolay ve güvenli bir şekilde ulaşımını sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Böylelikle İzmit İlçesinin kırsal mahallelerinin yolları şehir merkezini aratmıyor.

Sahada görülen ihtiyaçları muhtar ve vatandaş talepleri doğrultusunda yatırım programına alan Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Buna göre ekipler, birçok köye ulaşımın sağlandığı İzmit İlçesi Sepetçi grup yolunda asfaltlama yaptı. 3 kilometre uzunluğundaki Eseler-Bayraktar bağlantı yolu alt ve üstyapı çalışmalarıyla yenilendi.

Çalışma dahilide beton yol olan Güvercinlik- Mecidiye bağlantı yolu asfaltlanarak yenilendi. İzmit ve Kandıra ilçelerini birbirine bağlayan 3,5 kilometre uzunluğundaki Güvercinlik-Gölköy bağlantı yolu da Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.