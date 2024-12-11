Kocaeli Büyükşehir’in ev sahipliğinde düzenlenen “Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi” panelinde İzmit Körfezi’nde yapılan çalışmalar konuşuldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Körfezi’nin su kalitesini izlemek ve kirliliği önlemek amacıyla TÜBİTAK-MAM ile koordineli çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi” konulu bir önemli bir panele ev sahipliği yaptı. İki oturum halinde yapılan panelde İzmit Körfezi’nde yapılan çalışmalar, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Hedef Sağlıklı Bir Deniz Ekosistemi” panel programına üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve birçok farklı kurumun temsilcileri katıldı. “Değişen İklime; Marmara’nın Uyumu” adlı oturuma konuşmacı olarak katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Büyükşehir olarak yüzde 70’in üzerinde ileri biyolojik arıtmaya sahip olduklarını söyledi.

FOTOĞRAF VE BİLGİ YARIŞMASI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı “Değişen İklime Marmara’nın Uyumu” panel oturumuna Genel Sekreter Baraçlı’nın yanı sıra TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ve Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdil Sayımer konuşmacı olarak katıldı. Oturum öncesi Ulusal İzmit Körfezi “Mavi ile Yeşilin Buluşması; Diriliş İzmit Körfezi” fotoğraf yarışmasında dereceye giren yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Ayrıca oturumun sonunda yapılan ve çok ilgi toplayan bilgi yarışmasında dereceye giren katılımcılara hediyeleri Genel Sekreter Baraçlı tarafından verildi.

“YÜZDE 70’İN ÜZERİNDE İLERİ BİYOLOJİK ARITMAYA SAHİBİZ”

Büyükşehir Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı oturumda yaptığı konuşmada, “Bugün sadece denizleri değil, doğayı korumak içinde buradayız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu alandaki hizmetlerini anlatmak ve aynı zamanda hocalarımızla birlikte akademik bir değerlendirme yaparak bir sonuca ulaşmak çalışmalarımız için çok önemli. Geçmiş yıllardan itibaren takip ettiğimiz konu olan deniz kirliliğindeki temel sorun ‘denizlerin kirletilmesidir.’ Şehircilik anlayışı içerisinde Marmara Denizi’ni doğal varlık olarak görmemiz gerekiyor. Hep birlikte Marmara Denizi’nin daha yaşanabilir hale gelmesi için gayret göstermeliyiz. Oluşan sanayi etkisi ve nüfus denizlerimizi maalesef olumsuz şekilde etkiliyor. Biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak yüzde 70’in üzerinde ileri biyolojik arıtmayla sularımızı denize deşarj ederken, diğer taraftan farklı şehirler maalesef denizi kirletiyor. Onun için bizler bu noktada farkındalık oluşturabilmek adına da farklı projelere de imza atıyoruz. Biyoçeşitliliği arttırabilmek, sürdürülebilirliği ön planda tutabilmek adına da Çevre Dairesi Başkanlığımız aktif faaliyetlerini yürütüyor. İSU Genel Müdürlüğümüz arıtmaları gerçekleştiriyor, İSAŞ’ta şehrimize temiz su verebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

“MARMARA DENİZİ ÜZERİNDE BİRÇOK FARKLI BASKI VAR”

Panelin moderatörlüğünü yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, her yıl çok farklı konularda organizasyonlara ev sahipliği yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Salihoğlu, “Marmara Denizi sadece iklim değişikliğinden değil, birçok etkenin baskısı altında bulunan bir deniz. Yarı kapalı ve sadece boğazlar sistemi ile dışarıya bağlantılı olması ve ülke endüstrinin de ciddi bir kısmını çevresinde barındırmasından ötürü bu baskılara maruz kalmaktadır. Marmara Denizi üzerinde birçok baskı var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi denizlerin temizlenmesi için çok önemli adımlar atıyor” dedi.

“İZMİT KÖRFEZİ 16 YILDIR İZLENİYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, “Altını önemle ve özellikle çizmek isterim ki; TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi uzun yıllardır deniz araştırmaları ve teknolojileri konularında üniversitelerimiz ile birlikte işbirliği yaparak çok kıymetli çalışmalara imza atıyor. Deniz araştırmaları konusunda değerlendirme yapabilmek için öncelikle elinizde veri olması gerekiyor. Bu anlamda 17 yıl önce İzmit Körfezi’nde deniz yüzeyinde beliren beyaz renkli bir oluşum için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK-MAM bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Sonrasında 2008 yılında çalışmalara başladık. İzmit Körfezi 16 yıldır izleniyor. Bu izlemeler fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak gerçekleştiriliyor. İzlemelerin sonucunda su kalitesi değerlendirme çalışmaları, ekosistemin de değerlendirilmesi gibi verilerin altyapısı oluşturuluyor” ifadelerini kullandı.

“SÜRECİ BOZAN BİZİM VARLIĞIMIZ VE KATKIMIZ”

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletme Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise konuşmasında, “Son buzul çağından sonra suların hızla yükselmesi ile birlikte Marmara Denizi ve Karadeniz, göl ve deniz etkileşimleri içerisine giriyor. Bu halini en son tahmini olarak 7 bin 500 yıl öncesinde alıyor. Bunu nereden bildiğimizi şu şekilde açıklayabiliriz. Yeni Kapı Kazıları bize çok aydınlatıcı bilgiler sağladı. Orada 7 bin 500 yıl öncesine ait ayak izleri bulundu. Ama ilginç bir şekilde günümüzdeki su seviyesinin yedi buçuk metre altında bulundu. Buradan bir hesap yapacak olursak, bölgemizdeki su seviyesi yüksekliğinin bin yılda bir metre arttığı gibi bir süreç içeriyor. Bu durum da aslında bize iklim sürecini açıklıyor. Peki, buradaki süreci hızlandıran nedir? Süreci bozan bizim varlığımız ve katkımızdır. Biz bazı şeyleri hızlandırıyoruz. Bin yılda bir metre yükselen su seviyesi günümüzdeki rakamları çokta desteklemiyor. Su seviyesi tüm dünyada olduğu gibi bölgemizde de yükseliyor. Bu durumun ileriki nesillere çok ciddi baskılar yaratacağını ön görüyoruz” dedi.

“DENİZLERİ KORUMAYA EVLERDEN BAŞLAMALIYIZ”

Son derece önemli bir konu için bir arada olduklarını belirten Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdil Sayımer, denizleri korumaya evlerden başlamaları gerektiğini söyledi. Sayımer, “Marmara’da kıyısı bulunan iller ve Marmara Belediyeler Birliği’nin eylem planı olan denizleri koruma konusuna evlerimizden başlamamız gerekiyor. Kullandığımız her bir su damlasının eninde sonunda denize ulaşacağını bilerek bu konuda farkındalık oluşturmak çok önemli. Bu konuda yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri de çok önem taşıyor” dedi.

ÇALIŞMALAR, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Programın öğleden sonraki bölümünde, moderatörlüğünü Marmara Belediyeler Birliği Çevre Koordinatörü Dr. Ahmet Cihat Kahraman’ın yaptığı “İzmit Körfezi Örneğinde; Yapılan Çalışmalar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” paneline Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Mesut Önem, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, TÜBİTAK-MAM Deniz Arş. ve Tek. Arş. Grubu Baş Uzman Araştırmacı Sabri Mutlu, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı, İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Çiftçi Türetken, Kocaeli Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Aysel Çetinkaya katılım sağladı.

ÖNEM, BÜYÜKŞEHİR’İN PROJELERİNİ ANLATTI

Panelde Büyükşehir Belediyesi’nin çevre yatırımlarını ve projelerini anlatan Önem, temiz bir Marmara ve İzmit Körfezi için üniversiteler ve bilimsel kuruluşlar ile bilimsel olarak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bu konuda pek çok projelerinin ödüle layık görüldüğüne vurgu yapan Önem, yürütülen çalışmaların tüm vatandaşlar ve kurumların ortak katılım ve çabasıyla başarılı sonuca ulaşabileceğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar yürüten TÜBİTAK-MAM, ODTÜ, İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi akademisyenlerinin de çalışmalarını anlattığı panelde yapılması gerekenler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Pek çok üniversite öğrencisinin de ilgi gösterdiği panel sonunda ödüllü bilgi yarışması yapılarak başarılı olan katılımcılar ödüllendirildi.

DİP ÇAMURU PROJESİ ALAN GEZİSİ

Panel organizasyonunun sonunda katılımcılar, ”İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin” gerçekleştiği şantiye alanına götürüldü. Proje alanında dip çamuru temizliği çalışmaları anlatılarak projenin tanıtımı gerçekleştirildi.