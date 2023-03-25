Kocaeli Büyükşehir, İzmit Körfezi’nin doğu yakasında başlayacağı dip çamuru temizliği öncesinde akademisyenlerle ikinci kez biyoçeşitliliğin tespiti için çalışma gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin İzmit Körfezi’nin etrafını arıtma tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suyun arıtılmadan denize ulaşmasını engelleyerek körfezi gri bir görüntüden kurtardı. Eski günlerine dönmeye başlayan İzmit Körfezi’nde kısa süre içerisinde dip çamuru temizliğine başlanacak. Büyükşehir Belediyesi temizlik öncesinde İstanbul Üniversitesiyle birlikte İzmit Körfezinde biyoçeşitliliğin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüyor. Bu kapsamda ikinci kez gemiyle denizden örnekler alındı. Geçtiğimiz şubat ayında başlayan biyoçeşitliliğin tespit durumu çalışmaları, çamur çıkarılırken ve sonrasında da alınacak örneklerle devam edecek.

9 MİLYON 462 BİN 445 METREKÜP ÇAMUR

Çevre temizliği konusunda birçok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi için en önemli çalışmayı başlatıyor. İzmit Körfezi’ni kurtarmak için önemli olan dip çamuru temizlenmesi projesinde sona yaklaşıldı. İki etaptan oluşan temizlik çalışmasının ilk etabı kapsamında doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 9 milyon 462 bin 445 metreküp çamurun çıkarılması planlanıyor.

İKİNCİ KEZ ÖRNEKLER ALINDI

Dip çamuru temizliğinin İzmit Körfezi’ne katkıları ve ileri dönemlerde muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması amacıyla bölgede ayrıca Biyoçeşitlilik Durumunun Tespitine Yönelik Çalışma geçen ay başlatılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesiyle birlikte yapılan çalışma kapsamında İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait 'Yunus-S' isimli araştırma gemisi ikinci kez İzmit Körfezi’ne geldi. “Yunus S” isimli araştırma gemisiyle İzmit Körfezi’nin doğu baseninde örnekler ikinci kez toplandı.

ÇALIŞMALAR 4 NOKTADA YAPILDI

Dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ve çalışma alanının dışarısında 1 adet referans örnekleme noktası belirlendi. 4 noktada yapılan çalışmalarda, deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla mevcut denizsel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. Dip çamurunu çekme işlemi öncesinde yürütülen çalışmalar çamurun çekildiği dönem ve sonrasını da kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de tekrarlanacak.

“ÇAMUR İÇERİSİNDEKİ CANLILARA BAKIYORUZ”

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Uğur Uzer, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak yapmış olduğumuz çalışma kapsamında, İzmit Körfezi bölgesinde deniz içerisinde sıfırdan 20 veya 25 metreye kadar bulunan istasyonlarımızda deniz canlıların dağılımına bakıyoruz. Ayrıca deniz dibinden çamur örneği alıp çamur içerisindeki canlılara ve bakterilere bakıyoruz. Ardından SDI cihazı ile su kolonundaki sıcaklık, tuzluluk, çözülmüş oksijen, PH ve iletkenlik değerlerinin ölçümlerini yapıyoruz. Alınan sonuçları değerlendireceğiz. Bu çalışmamız yaklaşık yılsonuna kadar devam edecek” dedi.