Kocaeli'nde İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi 1. etap çalışmasında son geotekstil tüplerin serimi gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 2023 yılında başlayan “İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi’nde” 1. etabın sonuna yaklaşıldı. Yılsonunda tamamlanması planlanan 1. etap projesi kapsamında son geotekstil tüplerin serimi gerçekleşti. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Temizlikte şuana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

BÜYÜKŞEHİR VE BAKANLIK İŞ BİRLİĞİYLE

Büyükşehir, TÜBİTAK-MAM ve İstanbul Üniversitesi iş birliği ile hazırlanan raporlar kapsamında İzmit Körfezi Doğu Baseninde 468 hektar alanda temizlenmesi gereken dip çamuru miktarının ilk etapta 3,8 milyon metreküp olduğu tespit edilmişti. Avrupa’nın en büyük çevre projesinin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında hazırlanan “Dip Çamuru Temizlenmesi Projesi Ortak İşbirliği Protokolü” 28 Ağustos 2022 tarihinde imzalanmıştı.

1.110 TÜP ÇAMUR KURUTULDU

2 Mayıs 2023’te başlayan ve 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi 1. etabı kapsamında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak. Proje kapsamında İzmit Körfezi’nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3.500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak. Projenin geldiği noktada 1.110 tüpte çamur kurutuldu. Temizlikte şuana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

2. ETAP’TA 165 HEKTAR TEMİZLENECEK

Çalışmalarına başlanan 2. etap kapsamında ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun temizlenmesi hedefleniyor. 2026 yılı sonunda tamamlanması planlanan 2. etap temizlik çalışmalarının ardından 3. etap çalışmaları başlayacak. Projenin tamamlanmasının ardından İzmit Körfezi’nin zamanla tertemiz bir akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.