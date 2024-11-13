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İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Kartepe Hipodromunda düzenlenen İzmit Koşusu’nu kazanan atın sahibi Murat Aktaş’a plaketini takdim etti KOCAELİ (İGFA) - Kartepe Hipodromunda düzenlenen İzmit Koşusu’nu, Murat Aktaş’ın sahibi olduğu Safkan Kuzgun Bey, jokeyi Mehmet Akyavuz idaresinde kazandı. Düzenlenen İzmit Koşusu’nun ardından düzenlenen törende İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, kazanan atın sahibi Murat Aktaş’a plaketini takdim etti. Törene Kocaeli Kartepe Hipodrom Müdürü Ali Cumhur Özertaş, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ile davetliler katıldı.

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