Kocaeli Büyükşehir, Kocaeli Fuarı’nın yerine inşa ettiği Millet Bahçesi’nde durmaksızın çalışıyor. Proje tamamlandığında İzmitlilerin yeni buluşma noktası ortaya çıkacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği millet bahçeleriyle kentin dört bir yanında yeşil koridor oluşturuyor. Bu kapsamda Kocaeli Fuarı’nın olduğu 270 dönüm alan üzerine yapılan İzmit Millet Bahçesi, Kocaelililerin yeşille buluştuğu nefes ve etkinlik alanı olacak.

FUAR, MİLLET BAHÇESİ OLUYOR

Hayata ve insana dokunan projeleriyle toplumun her kesimine hitap eden Kocaeli Büyükşehir, bu alandaki çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezine yürüme mesafesinde bulunan, otobüs, minibüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşımın kolaylıkla sağlanabildiği Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesi’ne dönüşümü için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Proje tamamlandığında, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için ideal bir mekân olacak.

İMALATLAR HIZ KESMİYOR

Kocaelililerin ve çevre illerden gelenlerin alanı en iyi şekilde kullanabilmesi için lunapark ve Fuar Gölünü koruyacak şekilde projesi hazırlanan İzmit Millet Bahçesi için 20 Temmuz 2022 tarihinde ihaleye çıkılmış ve yapım işine 24 Ağustos 2022 tarihinde yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak başlanılmıştı. Yapım süresi içinde 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin meydana gelmesi ve inşaat sürecinde imalatlarda öngörülemeyen sebeplerden dolayı yasal çerçevelerde süre uzatımları verilmişti. İmalat süreci uzatılan proje alanının içerisinde hemen hemen her bölgede imalatlar ve projenin yapımı hız kesmeden devam ediyor.

270 DÖNÜM ÜZERİNDE DÖNÜŞÜM

Yaklaşık 270 dönüm üzerinde bulunan alanda öncelikle ömrünü doldurmuş olan yapıların yıkılmasıyla başlayan çalışmalarda zemin iyileştirme işlemleri de tekniğine uygun şekilde tamamlandı. Fuar alanının altyapı (atık su ve yağmursuyu) ve elektrik altyapı hatları, şehrin 50 yıllık yenilenme projeksiyonu göz önünde bulundurularak tamamen yenilendi. Hava koşullarının el verdiği sürece yapımına ara verilmeden devam edecek olan projenin yaz sonuna kalmadan tamamlanarak halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

KAFETERYA BÖLGESİNDE İMALATLAR TAMAM

Proje kapsamında 1. etap bölgesinde bulunan 7 adet kafeteryanın tüm imalatları tamamlanarak kiralama ihalesi yapılacak aşamaya gelindi. Kafelere ulaşımı sağlayan yollar ve otopark çalışmaları da tamamlandı. Ayrıca yeşil alan düzenlemeleri ve sulama sistemi aktif hale getirilen kafelerin ihale sürecinden sonra en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

SALİM DERVİŞOĞLU CADDESİ’NDE ÇALIŞMALAR BİTTİ

Şehrin en önemli projelerinden olan İzmit Millet Bahçesi’nin şehir merkezi cephesi olan Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki kaldırım, durak cebi, otopark çıkış katılım cebi ve durak yenileme çalışmaları tamamlandı. İş dahilinde araçların, caddeden Millet Bahçesine giriş-çıkışlarını sağlayacak noktaların da inşaat süreçleri tamamlanmış oldu.

FUAR GÖLÜNÜN ODAK NOKTALARI TAMAMLANDI

Çalışmalar doğrultusunda, kent hafızasında yer edinen Fuar Gölünün içine ve 5 ayrı noktasına kazıklar çakılarak, üzerine ahşap platform oturtulurken, vatandaşların hem gezebileceği hem de oturabileceği alanlar özenle oluşturuldu. Ahşabın sıcaklığı ile hem gölün kıyısında oturabileceği, kimi noktalarda gölün üzerinde iskelelerle gezebileceği alanlar, vatandaşlarla buluşacağı güne hazır hale getirildi. Kafeler bölgesinde yer alan göl odak noktaları bu etabın açılması ile birlikte hizmete alınmış olacak.

FUAR GÖLÜ’NDE DİP ÇAMUR TEMİZLİĞİ YAPILIYOR

Fuar Gölünün tekrar canlandırılması amacıyla dip çamuru temizliğine başlanan projede, göl çamurunu dipten uzaklaştırmak amacı ile çamur toplayıcı hat kurularak temizlik yapacak amfibi araç göle indirildi. Dip çamurunun temizlenmesinin ardından gölün fauna ve florası eskisinden daha güzel bir hale gelecek.

AKVARYUM YAPISINDA SON DURUM

Zengin sosyal donatıları ile şehrin en görkemli yapılarından biri olacak olan İzmit Millet Bahçesi içinde yapılacak olan akvaryum çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda akvaryum havuzlarının betonarme imalatları tamamlandı. Yalıtımlarının tamamlanmasının ardından sahaya sevkiyatları başlanan akrilik elemanlarının montajı yapıldı. Önümüzdeki süreçte makine daireleri imalatlarına geçilmesi planlanıyor. Akvaryum projesi, doğa ve su altı yaşamını keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunacak.

ŞEHRİN EN GÜZEL NOKTASINA KÜLTÜR SANAT MERKEZİ

Yaklaşık 6500 metrekarelik alanda 415 metrekare kafeterya, 675 metrekare kütüphane, 105 metrekare dijital kütüphane, 92 metrekare çalışma salonu ve 1217 metrekare çok amaçlı salon, fuaye ve sergi salonları ve bu alanların ihtiyacını karşılayacak depolar ve tuvaletlerin kaba imalatları tamamlandı. İnce imalatlar ise devam ediyor. Yapı tamamlandığında şehrin en güzel noktasında dip çamuru temizlenmiş Fuar Gölünün kıyısında, gençlerin zaman geçirebilecekleri harika bir kütüphane ve her kesimden insana hitap edebilecek kültür sanat merkezine kavuşacak.

TENİS KULÜBÜ YENİ YERİNE TAŞINIYOR

Büyükşehir Belediyesi uhdesinde Vinsan bölgesinde yeni yapılan tenis tesislerinin tamamlanması ile birlikte fuar içinde bulunan İzmit Tenis Kulübü taşınma işlemine başladı. Taşınma bittikten sonra buradaki yapılar da sökülüp millet bahçesi projesine uygun hale getirilmek için çalışmalara başlanacak. Böylelikle Millet Bahçesi’nin çok büyük kısmı kamusal alan niteliğine dönüşmüş olacak ve vatandaşların rekreasyon amaçlı kullanabileceği bir hale gelecek.

DİĞER DONATILARIN YAPIMI SÜRÜYOR

İzmit Millet Bahçesi’nde bulunan sentetik reçineli yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, fitness alanları, kent mobilyaları ve mini meydanları ile ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor. Millet Bahçesi tamamlandığında, şehirlerin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için ideal bir mekân olacak.