Büyükşehir’in Kocaeli fuarı alanında yapımı devam eden İzmit Millet Bahçesi projesinde çalışmalar devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kentte yeşil alanların sayısını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreye yönelik yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Fuarı’nın İzmit Millet Bahçesine dönüştürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Projenin hızla ilerlemesiyle İzmit Millet Bahçesi’ndeki, kafe alanları şekillenmeye başladı.

MİLLET BAHÇESİNE DÖNÜŞÜM

Kocaeli Fuarı alanı Büyükşehir Belediyesi’nce İzmit Millet Bahçesine dönüştürülüyor. Eski yapıların yıkıldığı Kocaeli Fuarı’nda zemin güçlendirilmesi için fore kazık imalatları yapıldı. Düğün salonlarında fore kazık imalatları tamamlandı. Kazıkların aralarının kazı işlemleri devam ediyor. Su deposu bölgesinde de fore kazık imalatlarına sürüyor.

KAFELERDE ÇALIŞMA

İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alacak yapılar için de çalışmalar sürüyor. Proje içerisinde yer alan kafe 1'in çelik kolonlarının montajına başlandı. Kafe 2'nin dolgusu bitti. Kafe 2’nin grobetonu dökülüyor. Kafe 3’te ise kolon perde kalıpları kapatılıyor yakın zamanda beton dökümü yapılacak.