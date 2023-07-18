İzmit Belediyesi yöneticileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantılarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi muhtarlarla istişare toplantılarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi yöneticileri, mahalle muhtarlarıyla Gülümse Kafe Yahya Kaptan’da kahvaltıda buluştu. Yöneticiler istişare toplantısında muhtarları tek tek dinleyerek mahallelerde yaşanan sorunları ve bölge sakinlerinin ilettikleri talepleri not aldılar.

Toplantıda açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, “Muhtarlarımızla bir araya gelmeyi önemsiyoruz. Bir araya gelmemiz önemli. Çünkü hiçbir sorun sadece o mahalleyi ilgilendirmiyor. Bazı şikayet ve önerilerimiz kentin tamamına yönelik olabiliyor. Bu sorunları da ortak aklı kullanarak, hep birlikte istişare yaparak çözmek adına bir araya geliyoruz. Bu toplantılarımızın ve çalışmalarımızın amacı bu kentin iyiliği için. 102 mahalle muhtarımızla birlikte ortak olarak yapacağımız etkinliklerimiz olacak. Bundan sonraki süreçte toplantılarımıza devam edeceğiz. Sizden gelen talepleri alacağız ve bunları çözüme kavuşturmak adına da istişare yapacağız” dedi.

Programda söz alan İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Tuncay Aşkın, “Bu sene Türkiye’de büyük olaylar yaşandı. Deprem oldu, EYT yasası çıktı, seçim. Yağmurlardan dolayı otları biçemediğimiz zamanları yaşadık. Personellerimizin büyük bir kısmı deprem bölgesinde. Bu ayın sonunda o personellerimiz de gelecek. Bütün Türkiye afet bölgesine aktı. İzmit Belediyesi de boş durmadı. İlk önce Fatma hanım oraya intikal etti. Orada konteyner kentlerimiz var. Aşevi ekiplerimiz, sosyal yardım ekiplerimiz orada, Fen İşleri Müdürlüğünün ekipleri orada. Geçtiğimiz döneme göre 100 – 150 personel fazla çalıştırıyoruz çünkü kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Öz kaynaklarımızı kullandığımız için daha fazla tasarruf yapabilmek için, bir kişiye daha aş verebilmek için böyle bir yöntem uyguladık. Araçlarda da aynısını yaptık. Araçları artık kiralama durumundan çıktık, kendi araçlarımızla bu işleri görmeye çalışıyoruz. Problemler mutlaka çözülecektir. Eylül ayından itibaren yüzde yüz potansiyelimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Burada bulunan icracı müdürlerimizi tebrik ediyorum. Hem afet bölgesine yetişiyorlar, hem İzmit’in her sokağına yetişmeye çalışıyorlar” diye konuştu.