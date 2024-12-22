İzmit Belediyesi, çocukları ve yetişkinleri zamanda bir yolculuğa çıkaracak İzmit Oyuncak Müzesi’ni CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın katılımıyla Kapanca Sokak’ta açtı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kentin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandıracak olan İzmit Oyuncak Müzesini açtı. Çocukları ve içindeki çocuğu kaybetmeyen yetişkinleri zamanda bir yolculuğa çıkaran bu özel müzenin, açılışı CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Müze, önümüzdeki günlerde de Akçakoca Mahallesi’nin tarihi dokusuyla ünlü Kapanca Sokak’ta ziyaretçilerini ağırlayacak.

YOĞUN KATILIM

Programa CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’ın yanı sıra ev sahibi İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile CHP Kocaeli Milletvekilleri Muhip Kanko, Harun Yıldızlı, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz, CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Zorer, CHP Gençlik Kolları Genel Merkez MYK Üyesi Özlem Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇOK ÖZEL BİR BULUŞMAYA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”

Açılış öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı, “Bugün burada, İzmit’imizin tarih kokan sokaklarından biri olan Kapanca’da çok özel bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. Çocukların neşesiyle, büyüklerin anılarıyla dolup taşacak bir yeri, İzmit Oyuncak Müzesi’ni açmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

“HER ANI ÇOK GÜZEL BİR DOKUNUŞ”

Biliyoruz ki oyuncak dediğimiz şey, sadece bir çocukluk hatırası değil; bazen bir annenin emeği, bazen bir babanın sevgisi, bazen de bir çocuğun hayal dünyasının anahtarıdır. İşte burada, tam 430’dan fazla oyuncakla, bu sevgi dolu hikâyeleri yeniden yaşatacağız. 18. yüzyıldan kalma porselen bebekler, geleneksel bez bebekler, Eyüp oyuncakları ve dünya genelinden toplanmış özel parçalar… Her biri bir anı, her biri çok güzel bir dokunuş.

“ONLARIN MUTLULUĞU BİZİM EN BÜYÜK ÖDÜLÜMÜZ”

Ama bu müze sadece geçmişin tozlu hatıralarına değil, çocuklarımızın bugünkü kahkahalarına, yarınki hayallerine de ev sahipliği yapacak. Onlar burada atölyelerde elleriyle üretecek, çizgi filmlerle o masum dünyalarına bir yolculuk yapacak. İnteraktif oyun alanlarında diledikleri gibi eğlenecekler. Onların mutluluğu, bizim en büyük ödülümüz olacak.

“İÇİNİZDEKİ ÇOCUĞU YENİDEN HATIRLATACAK”

Ve büyükler… Burası sadece çocuklar için değil. Burada aslında büyüklerin hatıralarından da anılar var. Biliyorum ki buraya geldiğinizde gözleriniz parlayacak. Bir köşede çocuklukta oynadığınız bir arabayı, bir bebek yüzünü görünce eski günlere dönüp gülümseyeceksiniz. Oyuncaklar, size “Zaman ne çabuk geçmiş!” dedirtirken, içinizdeki çocuğu yeniden hatırlatacak.

“ÇOK GÜZEL BAHÇE ALANI OLUŞTURDUK”

Bu güzel müze, sadece çocuklar için değil; kalbi çocuk kalan herkes için bir nefes alanı olacak. Çayınızı kahvenizi yudumlayabileceğiniz bir kafemiz var, çocuklarımız özgürce oynarken siz de oturup dinlenebileceksiniz. Hatta bahçemizde, bu tarihi sokakların huzurunda soluklanabileceksiniz. Basın Müzemizle Oyuncak müzesinin bahçesini birleştirdik.

“MÜZEMİZ OYUNCAK BAĞIŞLARINA AÇIK”

Biz İzmit’i sadece bugünün değil, yarının çocuklarına, gençlerine ve hayallerine yakışan bir şehir haline getirmek istiyoruz. İzmit Oyuncak Müzesi, bu yolculuğun küçük ama yüreklere dokunan en güzel adımlarından biri. Bu arada, müzemiz oyuncak bağışlarına her zaman açık. Eğer siz de ailenizin adını yaşatmak isterseniz, anlamı olan, etnografik değeri bulunan oyuncaklarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

“DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Oyuncak Müzemizin oluşumuna katkıda bulunarak bağışlarıyla destek veren Kocaeli Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Sayın Erkan Demir’e, Başkan Yardımcısı Sayın Adem Aydın’a, Antikacı Sayın Hamdi Dinibütünoğlu’na ve değerli pul koleksiyonunu bağışlayan Sayın Rıza Naz’a gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu değerli isimlerin katkıları da, bu müzenin hayat bulmasında çok değerli bir yere sahip.

GÖKHAN GÜNAYDIN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Bu müzede birçok işimizi dışarı yaptırmaktan ziyade kendi bünyemizde üretiyoruz. Dolaplarımızdan, oyun alanlarımıza kadar hepsini emekçi arkadaşlarımız üretti. Hadi gelin, kapıları birlikte aralayalım ve hep birlikte hayal kurmaya devam edelim. Bizi kırmayıp açılışımıza gelen CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın’a çok teşekkür ediyorum”

“ÇOK GÜZEL PROJELERE İMZA ATIYORLAR”

CHP İl Başkanı Bülent Sarı ise konuşmasında, “Bugün belediye başkanımız, Fatma başkanımız çok güzel bir projeye imza attı her zaman olduğu gibi. Aslında çocuklarımıza yaptığı bu proje, çocuklarımıza dedik ama sanırım biz buradan çıkmayacağız. Belediye başkanlarımız çok güzel projelere, halka dokunan projelere, imza atıyorlar. Şunu bilsinler ki belediye başkanlarımızı hiçimse silkelemeyecek” dedi.

430 PARÇA OYUNCAK

14 odalı ve 460 metrekarelik sergi alanına sahip müzede, 18. yüzyıl Alman yapımı porselen bebeklerden geleneksel bez bebeklere, Eyüp Oyuncaklarından yerli üretim nostaljik oyuncaklara kadar geniş bir koleksiyon sergilenecek. Ayrıca, dünya genelinden toplanmış özel figürler, yarış arabaları ve eğitici oyuncaklar gibi birçok kategori de ziyaretçileri bekliyor. Müze hafta içi 08.30-17.30 hafta sonu da 09.00-18.00 arası açık olurken Pazartesi günleri ise kapalı olacak.