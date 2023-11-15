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İzmit Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü yeni dönem başvuruları başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü 2023-2024 sezonu için başvurular başladı. Adaylar başvurularını 22 Kasım tarihine kadar Sanat Akademisi’nde yüz yüze gerçekleştirilecek

Sanat kenti İzmit vizyonu ile kentin yetenekli gençlerini keşfetmeye devam eden İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde Tiyatro Bölümü 2023-2024 sezonuna merhaba diyor. Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü için başvurular başlarken adaylar başvurularını 18 Kasım tarihine kadar Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak’ta bulunan Sanat Akademisi’ne vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopilerini teslim ederek yapabilecek.

Başvuru sonrası adaylara eğitmenler tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden monologlar verilerek sahnelemeleri istenecek. Tiyatro Bölümü için seçmeler ise 25 Kasım günü Sanat Akademisi Eğitim Sahnesinde gerçekleşecek. İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, tüm tiyatro severleri Sanat Akademisi ailesine davet ediyor.