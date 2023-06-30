Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında sinek ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

İzmit Belediyesi, haşerelere karşı erkenden önlem alarak belirlenen program doğrultusunda gece-gündüz periyodik olarak ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler çalışmalarına tüm yaz boyunca devam edecek.