Kocaeli'nin İzmit Belediyesi, yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve karasinek gibi haşerelere karşı tüm mahallelerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli'nin İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında sinek ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

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İzmit Belediyesi, haşerelere karşı erkenden önlem alarak belirlenen program doğrultusunda gece-gündüz periyodik olarak ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler çalışmalarına tüm yaz boyunca devam edecek.