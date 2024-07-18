Modern ve konforlu bir kent için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, Tavşantepe Caddesi’nde beton yol çalışmalarına başladı. Başkan Hürriyet, çalışmalarını yerinde inceleyerek bölge halkından acele edilmemesi ricasında bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri ekipleri, zamanla deforme olan yolları onararak vatandaşların konforlu bir şekilde yolculuk etmesine imkan sağlıyor.

Modern bir İzmit çalışan ekipler son olarak Tavşantepe Caddesi’nde beton yol çalışmalarına başladı. Bugün başlayan çalışmaları Başkan Fatma Kaplan Hürriyet yerinde inceledi. Başkan Hürriyet’e Tavşantepe Mahalle Muhtarı Altay Yaşa, Bekirdere Mahalle Muhtarı Hülya Aydın, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen eşlik etti.

Çalışmaları inceledikten sonra açıklamalarda bulunan Başkan Hürriyet, “Tavşantepe’nin meşhur bayırını geçtiğimiz dönem yenilemiştik. Ancak zaman içerisinde deforme oldu. Özellikle burada yaşayan vatandaşların araçlarının kaydığına yönelik şikayetleri olmuştu. Biz de yeni dönem için burayı daha konforlu hale getireceğimize söz vermiştik. Ve sözümüzü yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz dönemden daha iyi, konforlu ve kullanışlı güzel bir beton yol yapacağız. Burası yoğun kullanılan bir alan. Kaliteli bir iş yapmak istiyoruz. Burada yaşayan mahalle sakinlerinden ricada bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz dönemde yapılan çalışmalarda ihtiyacımız olan süreyi vatandaşlar bize tanımadık. Yolu hemen açtırıp kullanmak istediler. Öyle olunca yapılan iş sonunda kısa sürede deforme oluyor. Yola betonu attıktan sonra en az 10 gün beklemek gerekiyor. Bu sefer bu süreyi bekleyeceğiz. Gerekli önlemleri de alacağız. Bu konuda vatandaşlardan anlayış bekliyorum. İnşallah en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine açacağız" dedi.