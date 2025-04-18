Kocaeli Büyükşehir, yolcuların İzmit Tren Garı’na ulaşımını kolaylaştıracağı asansör yapım ihalesinde yeni süreci tamamladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İzmit Gar Asansör Yapım İşini”tamamlamak için yeni ikmal ihalesi yaptı. İzmit Tren Garı karşısından Cumhuriyet Caddesi ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni bağlayan lokasyondayapılması için planlanan asansör ikmal ihalesine 2 firma teklif sundu.

İZMİT TREN GARI’NA ASANSÖRLÜ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve rahatı için kentin pek çok noktasına inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenlere yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Büyükşehir, İzmit Tren Garı’nın olduğu bölgeye modern bir asansör yapacak. Konuyla ilgili gerçekleşen asansör ikmal ihalesine 2 firma teklif sundu. İhale; 2 ton her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla inşaat, 60 metrekare alüminyum kompozit cephe kaplaması, 130 metrekare asansör kulelerine alüminyum profil ve temperli cam ile kaplaması, çift girişli 13 kişi kapasiteli asansör yapımı ve idari şartname ekinde yer alan diğer muhtelif işleri kapsıyor.

İHALEDE 2 FİRMADAN TEKLİF YAPILDI

Öz Asansör ile Emay Yol ve Yapı adlı 2 firmanın teklif sunduğu ihalede en düşük teklifi 5 milyon 330 bin TL ile Öz Asansör firması verdi. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonrası ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve ardından yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

ULAŞIM KOLAY VE KONFORLU HALE GELECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların İzmit Tren Garı’na rahat bir şekilde ulaşabilmesi inşa edeceği asansör, Cumhuriyet ile Ruşen Hakkı Caddesi’ni bağlayan lokasyondaki merdivenlerin bulunduğu alandayer alıyor.Asansör yapım işi tamamlandığındayayaların, özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların tren istasyonuna ulaşımı kolay ve konforlu hale gelecek.

SÖZLEŞME FESH EDİLMİŞTİ

24 Mayıs 2024 tarihinde ihalesi yapılan “İzmit Gar Asansör Yapım İşi”,ilgili yüklenici firmanın çalışma yapmaması sebebiyle feshedilmişti. Büyükşehir, 24 Mayıs’ta ihalesi yapılan işin yer teslimini yüklenici firmaya 31 Mayıs 2024 tarihinde yaptı. Yapılan saha denetim ve incelemelerde bahse konu ihale kapsamında çalışmaların başlamadığından dolayı iş programının gerisinde kalındığı belirlenmişti.

PARA CAZASI KESİLDİ

Yükleniciye gecikmeli çalışma cezası olarak 140.151,75 TL kesilmiş, teknik personel bildirimlerini geç ve hiç yapmamasından dolayı da 398.000,00 TL olmak üzere toplamda 538.151,75 TL ceza uygulanmıştı. İşin tamamlanması için 10.02.2025 tarihinde ikmal ihalesi yapıldı ancak geçerli teklif gelmediği için ihale gerçekleştirilemedi.

