İzmit Turgut Mahallesi’nde yer alan açık spor sahasının üstünün kapatılması için ihale gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni spor alanları kazandırırken mevcut spor alanlarının bakım ve onarım işlerini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir, bakım ve onarım yaptığı spor alanlarından biri olan Turgut Mahallesi’ndeki sahayı modern bir yapıya kavuşturacak.
ÇELİK KONSTRÜKSİYON
Büyükşehir, İzmit Turgut Mahallesi’nde yer alan açık spor sahasının üstünün kapatılması için ihale gerçekleştirildi. Buna göre sporcuların sahayı kötü hava şartlarından etkilenmeden kullanabilmeleri amacıyla sahanın üstü çelik konstrüksiyonla kapatılacak. İhale kapsamında 25,5x47 metre ebatlarından toplam 1.198,5 metrekarelik konstrüksiyon yapımı gerçekleştirilecek.
EN DÜŞÜK TEKLİF 5 MİLYON 430 BİN 880 TL
Büyükşehir İhale Salonu’nda düzenlene online ihaleye yedi firma katıldı. En düşük teklif 5 milyon 430 bin 880 TL olurken en yüksek teklif ise 7 milyon 453 bin 325 TL olarak sunuldu. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanacak ve yer tesliminin ardından çalışmalar başlayacak.
FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
GÇ İnşaat 5 milyon 430 bin 880 TL
Abdurrahmanoğlu İnşaat 5 milyon 557 bin 196 TL 47 kuruş
Aktürkoğlu İnşaat 5 milyon 741 bin 562 TL 60 kuruş
Köklü İnşaat 5 milyon 879 bin 682 TL 40 kuruş
AY TAŞ İnşaat 5 milyon 929 bin 456 TL
BR İnşaat 7 milyon 111 bin 047 TL
Locus Yapı 7 milyon 453 bin 325 TL