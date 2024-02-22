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Özel bireyleri için önemli projeler geliştiren İzmit Belediyesi, kentin doğusundan batısına her noktada engelli bireylerin ulaşımdaki konforunu arttırmak için de çalışmalar yürütüyorKOCAELİ (İGFA) - Yaşama Destek Evi, Alzheimer Yaşam Merkezi, Otizm Spor ve Yaşam Evi, Kısa Mola merkezleri gibi özel bireyler için önemli projelerle imza atan engelli bireylerin dostu İzmit Belediyesi, dezavantajlı vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımı için de çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak Karadenizliler Mahallesi Elma Tepe Caddesi’nde ikamet eden engelli vatandaşın ulaşımını sağlamak amacıyla başladığı çalışmaların sonuna geldi.

Ekipler, 35 metre uzunluğunda 1,2 metre genişliğindeki alanda engellilere özel yol yaptı. Her fırsatta dezavantajlı bireylerin yaşam standardını yükseltmeyi, sosyal yaşama daha çok katılmalarını ve konforunu arttırmayı düşünen İzmit Belediyesinin çalışmaları kentin farklı bölgelerinde de devam edecek.