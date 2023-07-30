12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali için geri sayım sürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kentin bileşenleri ile bir araya gelerek festivalin uluslararası alanda tanınması adına ortak akıl çağrısında bulunduKOCAELİ (İGFA) - 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali için kentin bileşenleri bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kentin yerel lezzetleri ile kültürü ulusal ve uluslararası şekilde tanıtılmaya devam ediyor. İzmit denince ilk akla gelen yerel lezzet olan pişmaniye ise yıllardır geleneksel hale gelen Pişmaniye Festivali ile tanıtılıyor. Geçtiğimiz yıllarda ara verilen festival, 12. Uluslararası İzmit Pişmaniye, Müzik ve Dans Festivali olarak geri dönüyor. Festival, 25, 26, 27 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

“KENTİN MARKA DEĞERİİNİ YÜKSELTMEK İSTİYORUZ”

Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Bu toplantının adına özellikle ortak akıl dedik. Kentin marka değerini yükseltmek, bir arada olmak, dayanışmak ve bir arada ortak kararlar verebilmek. Bunu da kentin tüm katmanlarına yayabilmek. Bugün burada bir araya gelmemizin amacı, bu festivalin kentin marka değerini yükseltebilmek adına özellikle festival ile ilgili bulunan birçok sektör temsilcisinin, kurum ve kuruluşların sürecinden en başından beri var olmasını sağlamak istiyoruz. Özellikle sizlerin katkıları ve fikirlerinin, bu etkinliğin başarısı için kritik öneme sahip olduğuna inanıyorum" dedi.

Bu sene 12.’sini düzenlemeyi planladığımız Uluslararası İzmit Pişmaniye Dans ve Müzik Festivali; kentimizin benzersiz lezzetini ve zengin kültürel mirasını vurgulamak için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Başkan Hürriyet, "Göreve ilk geldiğimizde birçok şeyi kucağımızda bulduk. İlk sene sadece acele bir şekilde pişmaniye festivali yapabildik. Sonrasında pandemi, ekonomik kriz ve depremler derken festivali düzenleyemedik. Bu sene daha kapsamlı, kentin markasına daha güçlü bir vuruş yapabilecek önemli bir festival kategorisine içine girsin istiyoruz. Sadece pişmaniye festivali değil. Bu sene ismini büyütüp içeriğini zenginleştirdik. Kentin bütün kültürel mirasını yansıtabilecek derecede önemseyerek detaylandırdık. İzmit Pişmaniye Müzik ve Dans Festivali. Özellikle sosyokültürel yapısı olarak İzmit çok zengin. Pişmaniye, Türkiye’de İzmit dışında hiçbir yerde üretilmeyen tek ürün. Sadece İzmit’te üretilen bir ürün. Bu festivalimizin aynı Altın Portakal, Altın Koza Festivalleri gibi Dünya Festivaller Kategorisinde arasında tanınır ve bilinir olmasını istiyoruz. Festivaller, kentin turizmine, kentine ekonomisine, esnafa, üreticiye ve kentlilik bilincine katkıdır. Bu festivali ortak akılla, sizinle beraber yapmak istiyoruz" diye konuştu.

“IGF GOLD STAR ÖDÜLÜNÜ ALACAĞIZ”

Başkan Hürriyet, 72 ülkenin üye olduğu Dünya Folklor Birliği tarafından; 6 Mayıs’ta Romanya’da gerçekleştirilen törende; kente kazandırdığımız Sanat Akademisi’ni ve sanata verdiğimiz desteklerden dolayı IGF Gold Star ödülü kazandıklarını anımsatarak, "Pandeminin gölgesinde kaldığı için bunları çok fazla duyuramadık. Bu festivalde de IGF Başkanı Prof. Dr. Dorel Cosma burada olacak ve özel ödülü İzmit Belediyesi'ne verecek. Bizler de bu ödülü İzmit halkı adına kabul edeceğiz. Bu anlamda Pişmaniye Festivali sadece bir lezzet şöleni değil, aynı zamanda kentimizin tanıtımına ve ekonomisine olumlu katkılar sağlayacak bir etkinlik olduğunu görüyoruz" dedi.