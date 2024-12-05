İzmit Belediyesi tarafından 5 Aralık Unesco Dünya Türk Kahvesi günü etkinlikleri kapsamında 4. Geleneksel Dünya Türk Kahvesi Etkinlikleri, Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, kültürel mirasların unutulmasına izin vermiyor. Türk Kahvesinin 2013 yılında UNESCO tarafından “Somut Olmayan Kültürel Miras” listesine alınmasıyla, her yıl 5 Aralık günü tüm dünyada “Dünya Türk Kahvesi Günü” olarak kutlanıyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi tarafından 4. Geleneksel Dünya Türk Kahvesi Etkinlikleri gerçekleşti.

Etkinlik kapsamında TMMOB Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleşen programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı Gülşah Toprak Poyraz, KYÖD Başkanı Uğur Saral, ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez, Yeniden Refah İzmit İlçe Başkanı Mustafa Şahin, meclis üyeleri, oda başkanları ve kahveseverler katıldı.

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi olarak 4. kez düzenlenen Dünya Türk Kahvesi Günü buluşmamızı artık İzmit’in bir geleneği hâline getirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

UNESCO’nun 2013 yılında Türk kahvesini "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası" olarak kabul etmesi de bu değerin evrensel anlamda bir tasdiki olduğunu belirten Başkan Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak bu anlamlı günü, KYÖD ve Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi ile birlikte; kahve işletmecilerimizin de desteğiyle organize etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliklerin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, değerli katılımcılarımız Yolaç Özcan, Boğaçhan Güneş ve Mahmut Dilbaz,’a; Rodopi Kahve, Monad Kahve, Disa Kahve işletmelerimize, Kültür Müdürlüğümüze ve Kent Orkestramıza teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle, kültürel mirasımızı daha ileriye taşımak, gençlerimize aktarmak ve tüm dünyayla paylaşmak en büyük hedefimiz" diye konuştu.