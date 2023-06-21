İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Şiirlerle Bestelerle Haziran’da Ölmek Zor’ etkinliğiyle Haziran ayına iz bırakan şairleri şiirleriyle yad ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, Aydili Sanat Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi ile Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği paydaşlığında, İzmit Unutmaz etkinlikleri kapsamında Haziran ayına iz bırakan şairleri muhteşem bir programla andı.

Mimarlar Odası Taş Bina’da gerçekleştirilen programda Haziran ayında hayata veda eden ve yine bu ayda dünyaya gelerek Türk edebiyatında iz bırakmış usta isimlerden Ahmet Arif, Abdurrahim Karakoç, Atilla İlhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Peyami Safa, Cemil Meriç’in eserlerinin bestelenmiş halleri İzmit Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirildi.

Etkinlikte konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "İzmit Unutmaz cümlesini vefa duygusunu, dayanışma ve kentlilik bilincini ifade etmek anlamında kullanıyoruz. İzmit Unutmaz cümlesinin altı çok kıymetli ifadeler içeriyor. Vefayı, kentlilik bilincini, dayanışmayı, geçmişi unutmadan gelecek kuşaklara aktarmayı ifade ediyor. Bu cümle kapsamında da özellikle sanata, spora, edebiyata her alana destek vermeye çalışıyoruz. Bugün burada Türk Edebiyatının öncü isimlerinden Haziran ayında kaybettiğimiz büyük yazar ve şairleri anma programı için bir araya geldik. ‘Haziran’da Ölmek Zor’ isimli bir projeyle bugün karşınızdayız. Biz belediye olarak aslında işin destekçisi konumundayız. Asıl emek değerli derneklerimizindir. Onların ufuk açıcı önerileriyle bu kıymetli projeler hayata geçmiş oluyor. Tüm dernek başkanlarımıza ve yöneticilerine emeklerinden dolayı teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.

Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı Dilek Dila Mert ise programda yaptığı konuşmada, “Kentimizin kültür, edebiyat, sanat alanında gelişmesinde biz Şairler ve Yazarlar derneğine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kocaelili, İzmitli şair ve yazarların daha geniş kitlelere tanınmasına öncülük eden kıymetli başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın çok sağ olun başkanım. Nazım Hikmet, Ahmed Arif, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Ahmet Muhip Dıranas, Özdemir Asaf ruhları şad, mekanları cennet olsun. İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğüne ve bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.