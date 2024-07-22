Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi tarafından İzmit İlçesi Yenice köyünde asfaltlama çalışmaları yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki ana arterler ve prestijli caddeleri Kocaeli’ne yakışır hale dönüştürürken, kırsal mahallelerin asfalt ihtiyacı da Yol Bakım Timi tarafından yerine getiriliyor.

Bu bağlamda ekipler, İzmit İlçesi Yenice köyünde üstyapı çalışmalarına başladı. İklimsel koşullar sebebiyle bozulmaların meydana geldiği 620 metre uzunluğundaki köy içi yolunu trimer kazısı ile söken ekipler, kazı sonrası ilk etapta 600 ton plent miks temel ve 700 ton asfalt serimi yaptı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Solaklar Asfalt Şantiyesinde kendi ürettiği asfaltın ve personelin kullanıldığı üstyapı çalışmalarının ikinci etabında da Yenice köyünün tüm yolları asfaltlanarak yenilenecek