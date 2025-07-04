İzmit Belediyesi’nin Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nde 2025-2026 eğitim dönemi için noter huzurunda yapılan kura çekimi, ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verilerek şeffaf bir şekilde tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi bünyesindeki Yeşilova Çınar Çocuk Evi’nin 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öğrenci alımları, noter huzurunda şeffaf bir kura çekimiyle belirlendi.

Kocaeli 3. Noterliği Başkatibi Orhan Meydan’ın denetiminde gerçekleşen kura, İzmit Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, süreçte ihtiyaç sahibi ailelere öncelik verdiklerini vurguladı.

Başvurular, İzmit Belediyesi Sosyal Yardımlaşma ve Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı bir şekilde incelendi.

Ailelerin gelir durumu, SGK ve e-belediye kayıtları üzerinden mal varlığı, gayrimenkul ve iş yeri bilgileri kontrol edildi. Asgari ücretin altında gelir beyan eden ailelere sosyal destek ekipleri tarafından ev ziyaretleri yapılarak yaşam koşulları gözlemlendi. Hürriyet, “Başvuruları titizlikle inceliyoruz. Amacımız, ekonomik durumu düşük ailelere eğitimde fırsat eşitliği sağlamak” dedi.

ÜÇ GRUPTA ADİL YERLEŞTİRME

Aileler, gelir durumlarına göre üç gruba ayrılarak değerlendirildi:1. Grupta kişi başına düşen geliri brüt asgari ücretin yarısından az olan aileler, kurasız doğrudan kabul edilirken, 2. Grupta geliri 13 bin TL ile brüt asgari ücret arasında olan aileler, kontenjan durumuna göre kura ile yerleştirildi. Kurada elenenlere diğer kreşlerde boş kontenjan için ikinci bir şans tanındı. 3. Grup ise, geliri brüt asgari ücretin üzerinde olan aileler, diğer grupların yerleştirilmesinden sonra kalan kontenjanlar için kura ile değerlendirilecek.

Yeşilova Çınar Çocuk Evi’ne 245 aile başvururken, 2021 ve 2022 doğumlu çocuklar için toplam 59 kontenjan ayrıldı. 2019-2020 doğumlular kurasız yerleştirildi.

2019-2020 doğumlu çocuklar için 63 kontenjan ayrıldı. 1. Grup’tan 20 aile kurasız kabul edildi. 2. Grup’tan 36 aile, kontenjan fazlası nedeniyle kurasız yerleştirildi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yeşilova Çınar Çocuk Evi'nin markalaşmış kreş olduğunu belirterek, ekonomik zorluk çeken ailelere destek olmak, kadın istihdamını artırmak ve çocuklara eşit eğitim sunmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Hürriyet, diğer kreşlerde boş kontenjan kalması durumunda 2. ve 3. Grup ailelere alternatif sunulacağını kaydetti.

KURA SONUÇLARI

2021 Doğumlular (Asil Liste):Buğra Günyeli, Asmin Nare Özcan, Bahri Aren Torpil, Yersu Senem, Emir Çağlar, Yaman Acı, Hüseyin Ali Afacan, Özbey Özcan, Göktuğ Tuna Eski, Zeyneb Karakaya, Ata Kıvanç Cantürk, Kadir Bulut, Ayaz Aslan Balabancı, Elisa Alp, Ahlas Atam, Doruk Cihangir, Zeynep Hüma Göktepe, Ada Derin, Miraç Efe Badem, Ali Asaf Yücel.

2022 Doğumlular (Asil Liste): Defne Duru, Aybars Ege Pınar, Güneş Açmaz.