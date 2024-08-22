İzmit Belediyesi, halkı sağlıklı yaşam ve spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Nefes Al İzmit” yoga etkinliklerinin ikincisini Gülümse Kafe bahçesinde büyük bir ilgiyle gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Nefes Al İzmit” sloganıyla halkı doğru nefes alma tekniklerini öğrenmeye ve fiziksel ile ruhsal gelişim sağlamaya teşvik ediyor. Bu kapsamda düzenlenen yoga etkinliklerinin ikincisi, Gülümse Kafe bahçesinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Yoga Eğitmenleri Okulum Orman kurucusu Sevda Kirli Yıldırım ve Dharma Studio kurucusu Betül Aka, katılımcılara yoga eğitimi verdi.

Sevda Kirli Yıldırım ve Betül Aka’nın rehberliğinde yapılan etkinlikte, doğru nefes alma teknikleri ve yoga hareketleri üzerinde duruldu. Etkinlik, katılımcıların hem fiziksel hem de ruhsal olarak rahatlamalarını sağladı. Yoganın, beden ve zihin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin vurgulandığı bu etkinlik, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Yahya Kaptan Muhtarı Nermin Şenses, “Öncelikle İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e böyle bir organizasyona vesile olduğunu için çok teşekkür ediyorum. İki seferdir çok güzel bir spor yapılıyor burada; vatandaşlar da çok mutlu. Gün geçtikçe sayımız da artıyor. Vatandaşlarımız her hafta olmasını talep ediyorlar” dedi.