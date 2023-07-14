İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü; kent merkezinde görsel kirliliğe yol açan, haksız rekabete zemin hazırlayan ve yaya yollarını kapatan kaldırım işgalleriyle ilgili denetlemede bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi sorumluluk alanında bulunan tüm kaldırımlarda işgaliyeyi engellemek adına çalışmalarda bulundu.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kent Meydanı, Rauf Orbay Sokak ve Cebesoy Sokakta faaliyet gösteren kafelerin kaldırım üzerine masa ve sandalyeleri dağınık şekilde koyarak yaya yolunu işgal ettiklerine dair şikayetler gelmesi üzerine harekete geçti.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve caddede faaliyet gösteren kafe sahiplerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantı sonrası kafelerin masa ve sandalyeleri hangi ölçülerde ve sınırlarda koyabileceklerine dair saha çalışması yapılarak işgale neden olan masa ve sandalyeler kaldırtıldı.

Ekipler, kurallara aykırı davranan, düzenlemeye riayet etmeyen ve kaldırımları işgal etmeye devam eden esnaflara Kabahatler Kanununa istinaden cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti.