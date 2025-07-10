İzmit Belediyesi tarafından Bekirdere Mahallesi’nde bulunan Cephanelik Mesire Alanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 700 metre drenaj borusu döşenirken üst kısma da 820 ton mıcır serildiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler Bekirdere Mahallesinde bulunan Cephanelik Mesire Alanında zararlı suların bölgeden uzaklaştırılmasında kullanılan kısıma 700 metre drenaj borusu döşerken üstüne de 820 ton mıcır serdi.

Bölge sakinleri yapılan çalışmadan dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise kentin dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmaların plan dahilinde aralıksız bir şekilde devam edeceğini ifade ettiler.