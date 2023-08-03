Asırlık Çınar Evi sakinleri ‘İzmit’in Çınarlarıyla 5 Çayı Buluşmaları’ kapsamında Gülümse Kafe Lavanta ve Yaşam Bahçesinde ağırlandıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘İzmit’in Çınarlarıyla Beş Çayı Buluşmaları’ etkinliği gerçekleştirildi.

Program kapsamında Kuruçeşme Olcay Ilıcalı Asırlık Çınar Evi, Yuvam Asırlık Çınar Evi ve Gündoğdu Asırlık Çınar Evi sakinleri Gülümse Kafe Lavanta ve Yaşam Bahçesinde ağırlandı. Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci ve İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Havva Açıkgöz katıldı.

Konuklar ilk olarak Yaşam Bahçesini gezerek alanda gerçekleştirilen çalışmalara dair bilgi edindiler. Ardından da Gülümse Kafe Lavanta’da misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. İzmit’in Çınarları gerçekleştirilen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti. Program sonunda katılımcılara fide hediye edildi.