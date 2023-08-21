İzmit Belediyesi bünyesinde 50 yaş üzeri vatandaşlara hizmet veren Asırlık Çınar Evi’nde Hipertansiyon Hastalığında Beslenme konulu seminer düzenlendiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren; 50 yaş üstü bireyler için gün içerisinde çeşitli aktivitelerin yapıldığı Asırlık Çınar Evi’nde düzenli olarak diyetisyen hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Diyetisyen Hilal Çetin, İzmit’in çınarlarına Hipertansiyon Hastalığında Beslenme konulu seminer düzenledi.

Hem bireysel hem de toplu görüşmelerin yapıldığı Asırlık Çınar Evi’nde düzenlenen seminerde Diyetisyen Çetin, hipertansiyonu olan vatandaşların nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Gün sonunda vatandaşların sorularının da cevaplandığı seminerden memnun kalan İzmit’in çınarları memnuniyetlerini dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.