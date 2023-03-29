İzmit Belediyesi, İzmit Deprem Hazırlık Eylem Planını akademisyen ve STK’lar nezdinde kamuoyuyla paylaşacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Marmara Bölgesini etkileyebilecek olası bir depreme karşı hazırlanan İzmit Deprem Hazırlık Eylem Planı’nı 1 Nisan Cumartesi günü ilgili STK’lar ve akademisyenlerin katılımıyla kamuoyuyla paylaşacak

İzmit’i olası bir Marmara depremine karşı hazır hale getirmek için çalışmalarına devam eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, akademisyenler ve meslek odaları temsilcileri ile yeniden bir araya gelecek. İzmit Deprem Hazırlık Eylem Planı toplantısı Orhan Mahallesi’ndeki Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

1 Nisan Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak toplantıda Başkan Hürriyet, 4 yıldan bu yana depreme karşı yapılan hazırlıkları ve bundan sonraki eylem planını kamuoyuna açıklayacak. Programda, bir önceki toplantıda alınan karar raporu da katılımcılara ve kamuoyuna sunulacak.