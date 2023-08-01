İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Muharrem ayı kapsamında karakollarda, hastanelerde, taksi duraklarında ve camilerde aşure ikramında bulunduKOCAELİ (İGFA) -İzmit Belediyesi, İzmit’in farklı bölgelerinde Muharrem ayının 10’uncu günü dolayısıyla aşure dağıttı. Binlerce aşure İzmit Belediyesi Aşevinde pişirilerek vatandaşlara ikram edilecek şekilde hazırlandı.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen aşure dağıtım etkinliğinde polis merkezlerinde mesai başındaki polislere, hastanelerdeki görevli personele, taksi duraklarında çalışan taksicilere ve camii cemaatlerine ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlar, yardımlaşma ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergilediği için İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekiplere duydukları memnuniyeti dile getirerek aşurelerin Allah katında kabul olması temennisinde bulundular.