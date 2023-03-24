İzmit Belediyesi ve İnner Wheel Türkiye Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında YKS ve LGS’ye hazırlanan gençler için afet bölgesinde hizmet verecek konteynerler için çalışmalar sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi ve İnner Wheel Türkiye Derneği arasında afet bölgesinde yaşayan YKS ve LGS’ye hazırlanan gençler için eğitim protokolü imzalandı. Yapılan protokol kapsamında Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta hizmet verecek eğitim konteynerleri Adıyaman’daki çadırkente ulaştı. İzmit Belediyesi Çınar Akademi Öğretmenleri sınava girecek öğrencilere destek olacak.

Türkiye akademi çatısı altında çalışmalara katkı verecek olan İzmit Belediyesi Çınar Akademi öğretmenleri ile bölgeye giden Çınar Akademi Sorumlusu Burcu Dursun, “ İnner Wheel vakfının bize destek olması ile birlikte Adıyaman Çadır Kentte kurduğumuz yaşam alanındaki eğitim konteynerlerini hazırlıyoruz.

YKS’YE YÜZ YÜZE LGS’YE ONLİNE EĞİTİM

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından YKS’ye hazırlanan öğrencilere yüz yüze, LGS’ye hazırlanan öğrencilere ise online eğitim vereceğiz.

Önümüzdeki Pazartesi ve Salı günleri iki branş öğretmeni ile Çınar Akademi olarak burada eğitim veriyor olacağız. LGS ve YKS sınavlarının ardından eğitim konteynerlerimizde online eğitim devam edecek ve kütüphane olarak kullanabilecek. Biz 17-18 haziran’da yapılacak YKS’ye kadar buradayız” dedi.