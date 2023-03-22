Emekçi dostu İzmit Belediyesi yaptığı görüşmeler neticesinde mevcut maaş bankası olan Yapı Kredi ile tekrardan anlaşarak promosyon revize anlaşmasına imza attı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi banka promosyon revize anlaşmasını mevcut maaş bankası Yapı Kredi Bankası ile imzaladı.

Nisan ayında yatacak maaştan birkaç gün sonra 11 bin TL personelin hesabına yatırılacak.

İmza törenine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Yapı Kredi Bankası Kocaeli Ticari Şube Müdürü Yücel Kurtkan, Yapı Kredi Uzman Portföy Yönetmeni Gökçenur Kesici, DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük, Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan katıldı.

“HERKESE EŞİT PROMOSYON VERİLMESİNİ SAĞLADIK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konuşmasında, banka yetkileri ile göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekten samimi bir şekilde diyalog yöntemleri sergilediklerini ifade ederek, "Sizinle ilk yaptığımız promosyon sözleşmesi o dönem şartları için iyi bir sözleşmeydi. Eskiden kademeli promosyonlar vardı. Biz ise herkese eşit promosyon verilmesini sağlamıştık. O dönem için çalışanlarımız için güzel rakamlarda promosyon verilmesini sağlamıştık. Bu enflasyon ve ekonomik krizden sonra gelen rakamlar düşük kaldı. Daha sonra iki tane ihale yaptık ama istediğimiz ortamlar olmadı. Sonra bir kere durumu sizinle masaya yatırdık. Gösterdiğiniz destek için size teşekkür ediyorum. Personelimizin bu enflasyon şartlarında biraz daha mağduriyeti giderildi. 16 bin 460 liraya anlaşmış olduk. Önceki promosyon rakamı düşünce herkesin eline 11 bin lira geçecek" diye konuştu.

DİSK Bölge Temsilcisi Vedat Küçük toplantıda yaptığı konuşmada, “Uzun bir süredir ülke ekonomisinin yaşadığı olumsuzluklardan sonra promosyon ihalesinin revize edilmesi noktasında çalışmalarımız başlamıştı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in banka yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin ardından promosyon rakamımız son şeklini aldı. Belediye çalışanları ve şahsımız adına kendisine teşekkür ediyorum” dedi

Tüm Bel-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ise konuşmasında, “Ramazan Ayı da yaklaşıyor. Bu süreçte promosyonlar emekçilerimiz için güzel oldu. Güle güle harcasınlar” ifadelerini kullandı.