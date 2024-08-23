İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Gündoğdu Mahallesi Erbay Sokak’ta yürüttüğü asfalt çalışmasını hızla tamamlayarak sokağı yenilenen yüzüyle halkın kullanımına sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehrin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Gündoğdu Mahallesi’nde yer alan Erbay Sokak’ta başlatılan asfalt çalışması kısa sürede tamamlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Erbay Sokak’ı modern ve güvenli bir hale getirmek amacıyla titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, sokağın zeminine 240 ton PMT ve 160 ton asfalt serildi. Kısa sürede tamamlanan yenileme işlemi, mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.