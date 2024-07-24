İzmit Belediyesi, her hafta gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri programı kapsamında Otogar Esnafı ve Zincirlikuyu Caddesi Esnafını ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, esnafın ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler üretmek adına her hafta gerçekleştirdiği ziyaretlerini Otogar Esnafı ve Zincirlikuyu Caddesi Esnafıyla sürdürdü. İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri Erdem Arcan, Gamze Yılmaz Doğan, Vildan Bacıoğlu Taşkan, Ercan Balseçen ve Serdar Atasever ile Çınar Ekibi esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret edilen bölgelerdeki esnaflar, İzmit Belediyesinin ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Hürriyet ve ekibine çalışmalarından başarılar dilediler. İzmit Belediyesi heyeti de esnafa Hürriyet’in selamlarını iletti ve gerçekleştirilecek çalışmalarda fikir alışverişinde bulunulacağının altını çizdi.