İzmit Belediyespor Güreş Takımı sporcuları, Elmalı Yağlı Güreşlerinden birçok dereceyle dönerek kentimizi gururlandırdı.KOCAELİ (İGFA) - Birçok spor branşında Kocaeli'ni temsil eden İzmit Belediyesi, başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bugüne kadar birçok turnuvaya katılıp başarılı sonuçlar elde eden İzmit Belediyespor Güreş Takımı ise önemli turnuvalara katılmaya özen gösteriyor. İzmit’in güreşçileri, Türkiye’nin en önemli yağlı güreş turnuvaları arasında gösterilen Elmalı Yağlı Güreşlerine katıldı. 10 sporcu ile kentimizin temsil edildiği turnuva sonucunda 4 sporcumuz dereceye girme başarısı gösterdi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Oğuzhan Ünal, küçük orta büyük kategorisinde 3. oldu

Barış Kemal Yiğit, deste küçük kategorisinde 3. oldu

Özgür Güreşen, deste orta boy kategorisinde ilk 16’ya kaldı

Erman Berat Altıntaş, deste küçük boy kategorisinde ilk 16’ya kaldı