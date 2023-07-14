İzmit Belediyesi'nin Durhasan Mahallesi’nde üretime devam ettiği Tarımsal Uygulama Bahçesi’nden hasat edilen sebze ve meyveler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde belediyenin kendine ait arazilerinde üretimler devam ediyor. Üreticiyi ve üretimi destekleyen ve bu kapsamda tarımsal kalkınma çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, tarlalardan hasat edilen ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince hasadı yapılan ürünler Gıda Bankası’na ulaştırılıyor. Paketlenen ürünler Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak ulaştırılıyor.