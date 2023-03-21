İzmit Belediyesinin, aşırı yağışlar ve sel sonucu meydana gelen afet sonrası destek isteyen Adıyaman Tut Belediyesi’ne yolladığı 6 iş makinası ve hafriyat aracı bölgeye ulaştı. Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç desteklerinden ötürü Başkan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, sel felaketinden etkilenen Adıyaman’ın Tut ilçesinde yaraların bir an önce sarılması için harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü, Makine İkmal Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ortaklığında dün akşam yola çıkan 9 personel ile birlikte 6 iş makinesi ve hafriyat aracı Adıyaman’ın Tut ilçesine ulaştı.

Bölgedeki çalışmaları koordine eden İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, “Deprem felaketi sonrası ne yazık ki sel felaketiyle karşı karşıyayız. İzmit Belediyesi olarak Adıyaman’ın Tut ilçesinde çalışmalara destek olacağız. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bölgedeyiz. Biz hep birlikte; personellerimiz ve araçlarımızla buraya destek olmaya geldik. Bu süreçte afetzedelerin yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu zorlu süreci dayanışma göstererek aşacağız”

Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç desteklerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, “Deprem ve sel felaketinden sonra Sayın Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet, istediğimiz araçları personeller ile birlikte gönderdi. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar” dedi.