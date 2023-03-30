İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş’ta kurduğu Çadır Yaşam Alanı faaliyete başladıKAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Depremin ilk gününden bu yana bölgede yardım çalışmaları yürüten İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş’ta kurulumunu tamamladığı Çadır Yaşam Alanı faaliyete başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hızlıca harekete geçen; ilk günden bu yana bölgedeki yaraları sarmaya çalışan İzmit Belediyesi 6 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta çadırkent kurulumunu tamamlayan İzmit Belediyesi, depremzedeleri Çadır Yaşam Alanı’nda ağırlamaya başladı.

Bölgedeki çalışmaları yürüten Koordinatör Birol Sağlam, 6 farklı noktada İzmit halkının da desteğiyle bölgede hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirterek, "Kahramanmaraş’ta çadırkentimiz faaliyete geçmiş durumda. Çadır Yaşam Alanımızda çocuk kreşimiz, Çınar Akademimiz ve 2 adet eğitim konteynerimiz mevcut. Bu eğitim konteynerlerinde üniversite öğrencilerine eğitim amaçlı destek verilecek" dedi.