İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş’ta kurduğu Çadır Yaşam Alanı faaliyete başladıKAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Depremin ilk gününden bu yana bölgede yardım çalışmaları yürüten İzmit Belediyesi'nin Kahramanmaraş’ta kurulumunu tamamladığı Çadır Yaşam Alanı faaliyete başladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından hızlıca harekete geçen; ilk günden bu yana bölgedeki yaraları sarmaya çalışan İzmit Belediyesi 6 farklı noktada çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta çadırkent kurulumunu tamamlayan İzmit Belediyesi, depremzedeleri Çadır Yaşam Alanı’nda ağırlamaya başladı.

Bingöl'e yapılacak yeni hastanede 'sismik izolatör' olacak Bingöl'e yapılacak yeni hastanede 'sismik izolatör' olacak

Bölgedeki çalışmaları yürüten Koordinatör Birol Sağlam, 6 farklı noktada İzmit halkının da desteğiyle bölgede hizmet vermeye gayret gösterdiklerini belirterek, "Kahramanmaraş’ta çadırkentimiz faaliyete geçmiş durumda. Çadır Yaşam Alanımızda çocuk kreşimiz, Çınar Akademimiz ve 2 adet eğitim konteynerimiz mevcut. Bu eğitim konteynerlerinde üniversite öğrencilerine eğitim amaçlı destek verilecek" dedi.